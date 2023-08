Zeven gewonden bij ongeluk duikshow in Europa-Park in Duitsland

In het Duitse pretpark Europa-Park zijn zeven mensen gewond geraakt bij een ongeval, meldt de Duitse politie. Bij een duikshow scheurde het waterbassin, waardoor het water eruit liep. Daardoor stortte het decor in.

Dat gebeurde vanmiddag tijdens de duikvoorstelling Retorno dos Piratas, waar acrobaten op wel 25 meter hoogte hun act uitvoeren. Verschillende brokstukken van het decor belandden in het water en kwamen terecht in de waterachtbaan Atlantica Supersplash.

Onder de gewonden zijn vijf acrobaten van de show en twee bezoekers. Drie van de artiesten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit en nationaliteit van de gewonden zijn niet bekendgemaakt.

Europa-Park is met zes miljoen bezoekers per jaar het grootste pretpark van Duitsland. Het ligt in de buurt van Freiburg. Twee maanden geleden brak er brand uit in het park.