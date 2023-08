Knieblessure Timber ernstig: Oranje-international maanden eruit

Slecht nieuws voor Jurriën Timber: de verdediger van Arsenal en het Nederlands elftal staat maandenlang aan de kant. Zaterdag viel Timber na vijftig minuten uit in de gewonnen wedstrijd tegen Nottingham Forest. Het was Timbers debuut in de Engelse Premier League.

Het duel waarin het mis ging, was er een uit duizenden. De 22-jarige verdediger kleunde erin nadat hij een speler van Nottingham Forest onder druk had gezet. Timbers rechterknie kreeg wel een tikje, maar op het eerste gezicht leek er weinig mis te gaan. Tot hij bleef liggen. Strompelend verliet Timber het veld.

Scans en onderzoeken hebben ruim een dag later uitgewezen dat de schade groot is. Timber heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie beschadigd. De diagnose: maandenlang langs de kant.