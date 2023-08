Ajax-coach Steijn eist via advocaat dat Van Hooijdonk uitspraken rectificeert

Ajax-trainer Maurice Steijn - ANP

Van Hooijdonk heeft kennisgenomen van de brief en beraadt zich nog op een reactie. Hij staat al langere tijd niet op goede voet met Steijn. Waar gaat het precies om? Zondagavond in Studio Voetbal omschreef Van Hooijdonk de nieuwe Ajax-coach als "een luie trainer". Bovendien had Steijn volgens de oud-international van Oranje in zijn tijd bij NAC "duistere dealtjes gesloten met bevriende zaakwaarnemers". Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg Van Hooijdonk zijn aantijging te specificeren. Maar die wilde niet zeggen of Steijn zich bijvoorbeeld verrijkt had met transfers. "Hij was betrokken bij duistere dealtjes", herhaalde Van Hooijdonk alleen. Sydney van Hooijdonk Steijn was in het seizoen 2020/2021 zonder veel succes trainer van NAC. De club eindigde als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en liep promotie naar de eredivisie mis. Aan het eind van het seizoen stapte Steijn op, omdat hij en zijn gezin zich bedreigd voelden. Van Hooijdonk is sinds 2022 rvc-lid bij NAC. Hij houdt zich bezig met technische zaken en het ontwikkelen van de voetbalvisie voor de club. Toen Steijn trainer was van NAC had Van Hooijdonk geen officiële functie bij de club. Wel zat zijn zoon Sydney van Hooijdonk in de selectie. De jonge spits was topscorer, maar vertrok transfervrij naar het Italiaanse Bologna. Sydney van Hooijdonk zei bij zijn vertrek dat een gebrek aan vertrouwen van Steijn een belangrijke reden was om geen nieuw contract bij NAC te tekenen. Bekijk hier het bewuste fragment uit Studio Voetbal:

In Studio Voetbal beticht analist Pierre van Hooijdonk toenmalig NAC-trainer Maurice Steijn van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Van Hooijdonk is nu rvc-lid van NAC, destijds (2020/2021) speelde zijn zoon Sydney bij NAC. - NOS

Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, schreef vandaag een brief naar Ajax, waarin hij afstand neemt van de "insinuaties en aantijgingen" aan het adres van Steijn. Vierogenprincipe "Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van", schrijft Van Baal in de brief, die in handen is van de NOS. "Deze zijn onterecht schadelijk." Volgens Van Baal kon er bij de club geen sprake zijn van duistere dealtjes met zaakwaarnemers. "Binnen NAC geldt een streng beleid op het gebied van toezicht. Ook in de periode dat Maurice trainer was bij NAC was er sprake van het vierogenprincipe. Iedere transactie passeerde het bureau van de directie, financieel manager, RvC en in veel gevallen ook de aandeelhouders. Niet vier maar zes tot acht ogen dus."

Pierre van Hooijdonk - ANP

Toenmalig NAC-directeur Matthijs Manders, die door Van Hooijdonk werd omschreven als een vriendje van Steijn die betrokken zou zijn bij de duistere deals, reageert als volgt: "Ik vind het totaal niet kunnen wat aan tafel bij Studio Voetbal gebeurde. De uitspraken van Van Hooijdonk zijn vals en belachelijk." De Bredase club laat via een persvoorlichter weten dat Van Hooijdonk "op persoonlijke titel en niet namens de club" aanschuift bij Studio Voetbal. "Zijn uitspraken op tv deed hij niet vanuit zijn rol als lid van onze RvC." Of de uitspraken van Van Hooijdonk gevolgen gaan hebben voor de organisatie van NAC? "Het is te vroeg om daar iets over te zeggen".