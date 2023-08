Dader Zeeuwse misbruikzaak pleegt zelfmoord in cel

De man die was veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van drie minderjarige meisjes in Zeeuws-Vlaanderen, heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel. Dat deed hij vrijdag in de gevangenis van Dordrecht, schrijft Omroep Zeeland.

Pascal P. (50) uit Aardenburg kreeg in 2020 acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Twee van de meisjes die hij jarenlang misbruikte waren de dochters van zijn toenmalige vriendin, die ook veroordeeld is in deze zaak.

Het andere slachtoffer was een vriendinnetje van de dochters. Zij hoorde het nieuws van het overlijden van P. via haar advocaat. "Het is heftig dat hij nu zijn straf niet meer krijgt", zegt ze tegen de Zeeuwse omroep. "Het nieuws kwam wel aan."

P. ging na zijn veroordeling in hoger beroep; die zaak zou worden behandeld in december. Dat gaat nu niet meer door.

Slaappillen

Zijn toenmalige vriendin, Tanja D., kreeg eerder tien jaar cel voor het actief meewerken aan het jarenlange seksueel misbruik. Volgens de officier van justitie stelde ze haar kinderen vanaf hun achtste jaar beschikbaar aan haar toenmalige vriend. Het misbruik gebeurde tussen 2008 en 2019.

De meisjes werden regelmatig gedrogeerd met slaappillen of ghb. Een van hen zou zijn meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen en moest daar seks hebben met andere mannen.

Ook D. ging in hoger beroep. Haar zaak wordt eind dit jaar behandeld.

Zelfdoding in cel

Het komt vaker voor dat mensen in de gevangenis een einde maken aan hun leven. In 2022 gebeurde dat tien keer, blijkt uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De dienst bevestigt aan de regionale omroep dat iemand zelfmoord heeft gepleegd in de gevangenis van Dordrecht, maar gaat niet in op individuele gevallen.