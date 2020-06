'Ik bezorg ook boodschappen bij kwetsbare ouderen en die wil ik niet besmetten'

In de serie Doorwerkers publiceren we dagelijks de ervaringen van mensen in vitale beroepen. De serie heette eerder In de frontlinie. We volgden toen alleen medisch personeel, nu delen ook mensen met andere vitale beroepen hun verhaal. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Chiara van der Lee (23), bezorger bij Picnic.

"Mensen zijn heel dankbaar dat we hun boodschappen bezorgen. Ook merk je dat ze graag even een praatje met je maken, omdat ze hun familie niet kunnen zien. Ze hebben behoefte aan sociaal contact, omdat ze eenzaam zijn.

Ik ben bezorger bij Picnic, de online supermarkt. Dat betekent dat ik niet de karren vul of de boodschappen sorteer, maar echt alleen de boodschappen bij de klanten bezorg. Ik rijd in de omgeving van Arnhem. Het verschilt per dag hoeveel boodschappen ik bezorg. De ene dag is het drukker dan de andere.

In het begin van de coronacrisis merkte ik dat veel kratjes zwaarder werden. Mensen waren toen volop aan het hamsteren. Ook bij ons. Maar dat is nu ook veel minder. Er is een maximumbedrag voor bestellingen ingesteld, zodat hamsteren niet meer kan.

Wat betreft bescherming: we dragen handschoenen en komen niet in contact met de klanten. We leggen de boodschappen voor de deur en pas als alles er staat, bellen we aan en nemen we afstand. De klant kan de boodschappen dan binnenzetten.

Soms komt het wel voor dat mensen vragen of we de boodschappen binnen willen zetten, omdat ze zwanger zijn of oud. We doen het wel, maar de klant moet dan afstand houden. Het is mij nog maar één keer gevraagd, vaak zorgen klanten er wel voor dat er een hulp aanwezig is die de boodschappen kan aannemen.

Ik pas ook op. Ik spreek nu bijvoorbeeld niet met vrienden af en zie in principe niemand buiten werk. Ik realiseer me dat ik ook bij kwetsbare ouderen boodschappen bezorg en die wil ik natuurlijk niet besmetten. Ik vind gezondheid veel belangrijker dan het sociale contact.

Voor de coronacrisis gaf ik muziekles aan kinderen op de buitenschoolse opvang. Dat ligt nu stil. Ook gaf ik optredens, maar die kunnen nu niet meer doorgaan. Ik maak thuis nog wel muziek en heb alle tijd om nieuwe dingen op te nemen. Ik zit er ook aan te denken om live te gaan op Instagram. Dat zie je steeds meer artiesten doen in deze tijd.

Ook heb ik aangeboden om vrijwillig boodschappen te doen voor kwetsbare ouderen. Er is alleen meer aanbod dan vraag, dus ik heb het nog niet gedaan."