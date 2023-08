Trump-adept wint voorverkiezingen en zet Argentijnse politiek op z'n kop

De politiek in Argentinië staat op zijn kop na het verrassende stembusresultaat van een ultrarechtse econoom. Javier Milei heeft de voorverkiezingen gewonnen en is daarmee een grote kanshebber bij de presidentsverkiezingen dit najaar. Argentinië heeft een geschiedenis van flamboyante politici. Milei past in dat beeld. Hij is relatief onbekend, maar is in zeer korte tijd populair geworden. Zijn uitspraken zijn controversieel, zijn kapsel ongebruikelijk. Afgelopen weekend trok Milei meer dan 30 procent van de stemmen bij de voorverkiezingen, meer dan de kandidaten van de regeringspartij en de oppositie. Een grote prestatie voor iemand wiens politieke carrière pas in 2021 begon. De voorverkiezingen zijn bedoeld om te bepalen wie lijsttrekker wordt per partij.

Correspondent Nina Jurna: "Het feit dat Milei de meeste stemmen heeft gehaald in de voorverkiezingen geeft aan dat het vertrouwen in de traditionele politiek weg is. Argentinië gaat van crisis naar crisis, financieel en politiek, en veel Argentijnen zijn daar moe van. Milei wordt gezien als de outsider die een heel andere koers voor ogen heeft. Hij voert bijvoorbeeld als oplossing aan dat de Argentijnse economie de dollar moet gebruiken. Als ultrarechtse politicus schudt hij de boel behoorlijk op. Hij wil een terugkeer naar familiewaarden en roept dat de klimaatcrisis verzonnen is. Wat zijn ideeën betreft lijkt hij sterk op de Braziliaanse oud-president Bolsonaro. Je kunt hem ook vergelijken met Trump. Hij is populair onder de Argentijnse jeugd, met zijn popster-uitstraling (vroeger was hij zanger in een band) en verwaaid haar. Hij won nu al veel stemmen in de voorverkiezingen en het lijkt erop dat hij straks bij de presidentsverkiezingen in oktober een goede kans maakt. Misschien niet al in de eerste ronde, maar wel in een tweede ronde in november dit jaar."