VK onderschept ook Russische bommenwerpers ten noorden van Schotland

Britse Typhoon-straaljagers hebben vandaag twee Russische maritieme patrouillebommenwerpers onderschept in het internationale luchtruim ten noorden van Schotland.

"Piloten stuurden hun Typhoon-vliegtuigen de lucht in om vanmorgen twee Russische langeafstandsbommenwerpers te onderscheppen en volgden hen toen ze ten noorden van de Shetland-eilanden passeerden, klaar om elke mogelijke bedreiging voor het Britse grondgebied tegen te gaan", zei de Britse minister van de Strijdkrachten James Heappey.

Heappey zei dat de Typhoons toezichthielden op de Russische Tu-142 Bear-F en Tu-142 Bear-J maritieme patrouillevliegtuigen, die gebruikt worden voor verkenning en onderzeebootbestrijdingen. De Russische vliegtuigen verlieten vervolgens het luchtruim waar de Britten toezicht op houden.

Russen: routinevluchten boven internationale wateren

Het Russische ministerie van Defensie maakte bekend dat Russische strategische bommenwerpers vandaag "routinevluchten boven internationale wateren in het Noordpoolgebied" hebben uitgevoerd. "Alle vluchten werden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de internationale luchtruimregels", aldus het ministerie. De langste vlucht duurde meer dan zeven uur, meldden de Russen.

Even daarvoor zei het Russische ministerie dat het een MIG-29-jet had laten opstijgen nadat een vliegtuig van de Noorse luchtmacht het Russische luchtruim boven de Barentszzee zou hebben genaderd. In een verklaring op Telegram zei het ministerie dat het Noorse vliegtuig het Russische luchtruim uiteindelijk niet was binnengedrongen en was omgekeerd.

'Gebeurt niet vaak'

Eerder vandaag werd ook bekend dat twee Nederlandse F-16's waren opgestegen om Russische bommenwerpers te onderscheppen. De twee Russische vliegtuigen vlogen richting het gebied dat Nederland in de gaten houdt voor de NAVO, waarop het ministerie van Defensie besloot de Nederlandse toestellen de lucht in te sturen. Of het om dezelfde bommenwerpers gaat als de vliegtuigen die later ten noorden van Schotland zijn onderschept, is niet duidelijk.

De twee bommenwerpers uit Rusland werden boven internationale wateren ten noorden van Denemarken gesignaleerd. De Deense luchtmacht kon de Russische vliegtuigen onderscheppen, waarna de bommenwerpers omkeerden. De bommenwerpers zijn niet in het Nederlandse luchtruim geweest.

Het Nederlandse ministerie van Defensie liet eerder vandaag weten dat het een paar keer per jaar voorkomt dat Russische gevechtsvliegtuigen zich in de buurt van het Nederlandse luchtruim begeven. Vanochtend kondigde het ministerie van Defensie echter een zogenoemde Quick Reaction Alert af en stuurde de jachtvliegtuigen de lucht in.

"Dit gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan", meldde Defensie in een persbericht.