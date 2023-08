Big Bazar sluit meer winkels en wenst bij andere filialen huurverlaging

Winkelketen Big Bazar sluit twintig van zijn 120 winkels. Het is nog onduidelijk of dit aantal boven op de in juli aangekondigde dertien winkels komt, of dat er in totaal twintig winkels zijn die hun deuren sluiten. Ook wil de keten voor twintig winkels huurverlaging. Big Bazar is nog niet bereikbaar voor commentaar.

Tegen persbureau ANP zegt directeur Jerke Kooistra dat tachtig winkels goed lopen, er twintig niet gezond zijn en nog eens twintig als 'twijfelwinkels' worden bestempeld. Welke filialen hij wil sluiten en waar hij huurverlaging wil, wilde de directeur niet zeggen. Medewerkers worden volgens Kooistra niet ontslagen bij het sluiten van een winkel, maar kunnen in een ander filiaal aan de slag.

'Lelijkere route kiezen'

In een interview met ANP zegt Kooistra dat de sluitingen en huurverlagingen nodig zijn om het bedrijf gezond te houden. Kooistra wil huurcontracten openbreken en huurverlagingen afspreken met de vastgoedeigenaren. Gebeurt dat niet, dan zit er volgens de directeur "niet anders op dan een lelijkere route te kiezen". Daarmee doelt Kooistra op het stoppen van het overmaken van de huur.

Diverse huurbazen stapten al naar de rechter, zoals verhuurder Hoorne Vastgoed eerder deze zomer. Vorige maand bepaalde de rechtbank in Alkmaar in die zaak dat twee winkels ontruimd moesten worden vanwege huurachterstanden. De rechter oordeelde dat Big Bazar de huur voor de winkels "stelselmatig niet tijdig betaalt" en droeg de koopjesketen op om een ton te betalen aan achterstallige huur, incassokosten en een boete.

Vorige week vroeg een verhuurder aan de rechtbank van Amsterdam het faillissement van Big Bazar aan. Volgens de partij die namens de verhuurder optreedt, gaat het om een betalingsachterstand van bijna 20.000 euro. Die zitting staat gepland op 29 augustus. Ook loopt er een zaak die is aangespannen door een Belgische geldschieter vanwege het niet betalen van rente.

Grote huurverhoging

Eerder zei Kooistra tegen de NOS dat Big Bazar te maken heeft met enorme kostenstijgingen terwijl consumenten minder uitgeven. "Denk dan aan de energielasten, we hebben vorig jaar de lonen verhoogd met 11 procent. Dat drukt enorm op het bedrijf. Dat gaat om miljoenen euro's per jaar. En we zitten vaak vast aan oudere huurcontracten. Die worden elk jaar geïndexeerd, dan moet je denken aan tussen de 6 en 11 procent. Voor een winkelier is dit op de lange termijn een serieuze aanslag op het budget."

Tegen ANP zegt Kooistra dat het zijn doel is om dit jaar veel nieuwe winkels te openen. Hij wil voor het einde van het jaar 190 winkels hebben.