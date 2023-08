Duinkerke-veteraan Lawrence Churcher (102) overleden

"Ingerukt Lawrence, je diensttijd zit erop. Het is een eer je gekend te hebben." Met die woorden neemt de Britse organisatie van Tweede Wereldoorlog-veteranen Project 71 afscheid van Lawrence Churcher. De 102-jarige Churcher was voor zover bekend de laatste overlevende van de Britse marine die betrokken was bij de evacuatie van het Britse leger van de stranden van Duinkerke, in het voorjaar van 1940. Hij overleed net voor zijn 103de verjaardag.

Onder zware Duitse bombardementen en artillerievuur wist de Britse marine met hulp van een burgervloot 220.000 Britse en 123.000 Franse militairen in te schepen en naar Engeland over te brengen. Zo werd voorkomen dat ze krijgsgevangen werden gemaakt. Daarnaast was het een morele opsteker van jewelste in een periode dat ook het Verenigd Koninkrijk de oorlog tegen nazi-Duitsland leek te verliezen.

De wereld zien

Churcher was 18 toen hij in 1938 dienst nam bij de Royal Navy, omdat hij wat van de wereld wilde zien. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd hij in Frankrijk gestationeerd, waar het zijn taak was om munitie naar het front te brengen. In de tweede helft van mei 1940 rukten de Duitsers zo snel op dat de Britten en ook Franse militairen bij Duinkerke klem kwamen te zitten.