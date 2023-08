Twee daklozen doodgestoken in Wenen, zoektocht naar mogelijke seriemoordenaar

In de hoofdstad van Oostenrijk is de politie op zoek naar een mogelijke seriemoordenaar. In een maand tijd zijn in Wenen drie daklozen aangevallen met een mes. Twee van hen bezweken aan hun verwondingen. De politie gaat uit van één dader, melden Oostenrijkse media.

Een slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. De 55-jarige man werd afgelopen woensdag zwaargewond gevonden langs een weg. Hij was herhaaldelijk gestoken en gesneden met een mes. Het slachtoffer heeft geen verklaring af kunnen leggen, zegt de politie vandaag tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF.

Steekpartijen in twee parken

Op 12 juli zagen passanten een doodgestoken man liggen op een bankje in een park. De 56-jarige was op dezelfde manier aangevallen als het slachtoffer van afgelopen week. Tien dagen later werd in een ander park een vrouw van 51 neergestoken. Ze raakte ernstig gewond, maar overleefde de aanval.

Hulporganisaties hebben extra slaapplekken geregeld voor daklozen, uit vrees voor de vermoedelijke seriemoordenaar. "Ik werk hier al dertig jaar, maar zoiets is nog nooit voorgekomen", zegt een teamleider tegen ORF.

Agenten is gevraagd extra te letten op verdachte situaties. Er is nog geen signalement van een mogelijke verdachte vrijgegeven. Het onderzoek naar de moorden is in volle gang.