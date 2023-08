Wie zijn de Agnelli's, die opeens 15 procent van Philips bezitten?

Vandaag werd bekend dat Exor, de investeringsmaatschappij van de Italiaanse Agnelli-familie, voor 2,6 miljard euro liefst 15 procent van de aandelen van Philips heeft gekocht. Al decennialang speelt de Agnelli-familie een belangrijke rol in het economische en maatschappelijke leven in Italië, en ook steeds meer daarbuiten. Een portret van deze invloedrijke Italiaanse familie. Het begon allemaal in 1899 met Giovanni Agnelli en de Fabbrica Italiana Automobili Torino, kortweg Fiat. Maar ook de luxe sportwagens van Ferrari en voetbalclub Juventus zijn onlosmakelijk verbonden met de Agnelli's. En zo zijn er nog veel meer bedrijven.

Giovanni Agnelli (3e van links) met koning Vittorio Emanuele (2e v. links) in 1923 - publiek domein

De basis van de rijkdom van de Agnelli's ligt dus bij Fiat, dat wordt opgericht door Giovanni Agnelli (1866-1948). In de decennia daarna groeit Fiat uit tot de grootste autofabrikant van Italië. Het merk wordt vooral bekend door kleine, relatief betaalbare auto's, die daarmee bereikbaar moeten worden voor de massa. In 1936 begint Fiat met de productie van de Topolino (muisje). Het is dan de kleinste massaproductieauto die er is.

Een Fiat Topolino tijdens een race voor oldtimers - EPA

De zoon van Giovanni, Edoardo Agnelli (1892-1935), speelde een grote rol bij Juventus, de voetbalclub uit Fiat-thuisbasis Turijn. In 1923 wordt hij er voorzitter en onder zijn leiding groeit Juve uit tot een van de belangrijkste clubs van het land, met nationale (en later ook internationale) successen. De connectie tussen de Agnelli's en Juventus blijft. Tot op de dag van vandaag is de familie eigenaar van de club.

Edoardo Agnelli in 1930 - publiek domein

In de jaren 60 wordt de kleinzoon van de Fiat-oprichter de baas bij het bedrijf. Gianni Agnelli (1921-2003) maakt Fiat nog groter en machtiger dan het al was. Onder zijn leiding wordt Fiat het grootste bedrijf van Italië en wordt hij zelf de rijkste man van het land. Hij overziet de verdere internationale uitbreiding, met de opening van fabrieken in onder meer Brazilië, Spanje en zelfs de Sovjet-Unie. Eind jaren 60 koopt hij Ferrari, dat daarmee onderdeel wordt van het Fiat-concern. Hetzelfde gebeurt daarna met de automerken Lancia en Alfa Romeo.

Gianni Agnelli staat ook bekend als een playboy en stijlicoon. Er waren geruchten dat hij met veel bekende vrouwen affaires had, zoals actrices Anita Ekberg en Rita Hayworth. En met Jacqueline Kennedy, de weduwe van de Amerikaanse president John F. Kennedy. Na zijn overlijden in 2003 klimt zijn kleinzoon John Elkann op binnen het bedrijf. En in 2010 wordt hij topman van Fiat. Daarmee is na ruim een eeuw de kleinzoon van de kleinzoon van de Fiat-oprichter de baas in het familiebedrijf.

John Elkann bij een Ferrari Roma, 2019 - EPA