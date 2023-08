Nieuwe CDA-leider Bontenbal gaat voor het politieke midden, zonder 'geschreeuw'

Het CDA gaat met Henri Bontenbal de verkiezingen in. De CDA-verenigingsraad heeft unaniem ingestemd met zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap bij de komende Kamerverkiezingen, zo laat de partij weten. Zijn naam ging al enige tijd rond, evenals die van zijn fractiegenoot Derk Boswijk. Haagse bronnen bevestigden vrijdag dat de keus op Bontenbal was gevallen.

Bontenbal noemt het nieuwe leiderschap bij zijn aantreden vandaag een "eer", maar ziet het ook als een "grote opdracht". Hij volgt Wopke Hoekstra op, die kort na de val van het kabinet aankondigde dat hij niet nog eens lijsttrekker wil worden.

Bontenbal mag het CDA gaan leiden in roerige tijden. De partij leed meerdere verkiezingsnederlagen op rij en staat er ook in de peilingen slecht voor. Volgens Bontenbal is het politieke landschap de afgelopen tijd opgeschud door veel bekende namen die de politiek verlaten, maar dat ziet hij ook als een kans. "Er komt nu ruimte voor nieuwe generaties", dus ook voor Bontenbal zelf.

Vanuit het midden, zonder geschreeuw

Hij zegt voor een CDA te staan dat gaat opereren "vanuit het midden". Nederland is volgens hem "klaar met het cynisme" en hij kiest daarom naar eigen zeggen voor een campagne "zonder geschreeuw".

Volgens Bontenbal is zijn CDA een "wij-partij" en geen "ik-partij". Daarin verschilt het CDA wat hem betreft van sommige progressieve en liberale partijen. Het "ik-tijdperk" loopt volgens Bontenbal op zijn einde. Het gaat nu om een samenleving waarin we weer een "stapje overhebben voor de ander", aldus de kersverse CDA-leider.

De 40-jarige Bontenbal zit sinds 2021 in de Tweede Kamer. De natuurkundige maakt zich hard voor kernenergie en is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. Eerder werkte hij onder meer bij een netbeheerder en bij het wetenschappelijk instituut van zijn partij.

Niet in kabinet

Of het CDA nu in een nieuw kabinet komt of niet, voor Bontenbal wordt het sowieso een leiderschap vanuit de Kamer. De partij wil (na coronaminister De Jonge en buitenlandminister Hoekstra) een leider die vanuit het parlement werkt. Op die manier moet de CDA-leider zichtbaarder zijn.

Vorige week stapte partijvoorzitter Hans Huibers op na kritiek binnen de partij op zijn functioneren. Dat ging onder meer over het volgens sommigen te trage aanwijzen van een nieuwe lijsttrekker. Even daarvoor brak partijprominent Mona Keijzer, die ook ooit een gooi deed naar het lijsttrekkerschap, mede uit onvrede over de gang van zaken met het CDA.

Zeer onwaarschijnlijk

Officieel kunnen tegenkandidaten zich nog tien dagen melden, maar de kans is klein dat die nog serieus kans maken. Ze moeten dan de steun krijgen van 1 procent van de leden van het CDA of van tien lokale afdelingen. Dat is zeer onwaarschijnlijk gezien de brede steun in de verenigingsraad, waarin alle provinciale en lokale afdelingen zijn vertegenwoordigd.

Het partijcongres moet het leiderschap van Bontenbal ook nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.