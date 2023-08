Urker kotter krijgt nieuwe toekomst in Congo

Een Urker garnalenkotter krijgt een nieuw leven in Congo. Het schip is gekocht door een Afrikaanse kerk en zal in Congo op sardientjes gaan vissen. Door onder meer de hoge brandstofprijzen, het verbod op pulsvissen, Brexit en de aanleg van windmolenparken op zee zien veel Nederlandse vissers de toekomst voor de visserij somber in. Via een uitkoopregeling zijn al tientallen kotters uit de vaart gehaald en vernietigd. Het is niet duidelijk waarom deze garnalenkotter te koop is gezet, maar het schip is onlangs gekocht door de Kimbanguïstische Kerk, een kerkgemeenschap uit Congo met leden in Afrika, Europa en Zuid-Amerika. De vrouwenbeweging van deze kerk heeft wereldwijd geld ingezameld om het schip te kopen:

