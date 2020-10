Man die premier altijd laatste vraag stelde, Julius Vischjager, overleden

Jarenlang mocht hij de laatste vraag stellen op de vrijdagse persconferentie van de minister-president: Julius Vischjager. Gisteren is hij dood gevonden in een gracht in de buurt van zijn woning in Amsterdam.

Vischjager was hoofdredacteur en enige medewerker van zijn handgeschreven krant The Daily Invisible. De eerste kwam uit in 1978, niet dagelijks zoals de naam misschien doet denken, eerder wekelijks (maar niet elke week).

Zijn vraag aan de premier was in de regel origineel te noemen. Zo werd amateurpianist Rutte meer dan eens bevraagd over zijn pianospel. Bijvoorbeeld in 2013: "Die één miljoen kinderen in Syrië, daar kunt u niets aan doen. Maar heeft u nog piano gespeeld in de vakantie?" Ook vroeg Vischjager eens waarom er eigenlijk geen piano in het Catshuis staat.

In Nieuwspoort, waar de wekelijkse persconferentie wordt gehouden, speelde Vischjager zelf regelmatig klassieke stukken op de vleugel. Ook gaf hij 'vertederingsconcerten'. "Om de mensen een actief te krijgen in het luisteren naar muziek", zei hij drie jaar geleden in een interview.

Premier Rutte zegt dat het Binnenhof een van zijn kleurrijkste figuren heeft verloren: