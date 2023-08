Vanavond op tv: Henri Bontenbal in de studio • Samenwerking CDU en AfD?

Henri Bontenbal is de voorkeurskandidaat om lijsttrekker te worden van het CDA. Hem wacht een zware klus: de partij staat er in de huidige peilingen slecht voor. Bontenbal schuift aan in de studio om te vertellen hoe hij denkt het tij te kunnen keren.

Kan het CDU nog om het AfD heen?

In Duitsland blijft de rechtse partij AfD aan populariteit winnen. De partij staat inmiddels tweede in de peilingen, onder het CDU van Friedrich Merz. Dit brengt het CDU in een lastige spagaat. Want waar samenwerking met het AfD tot voor kort uitgesloten was, zeggen steeds meer CDU-prominenten het toch aan te durven. Hoe zou dat eruit zien in de praktijk? Correspondent Wouter Zwart doet verslag.