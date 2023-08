Slecht nieuws voor Ajax: doelman Rulli zeker tot de winterstop uitgeschakeld

Ajax moet keeper Gerónimo Rulli in elk geval tot de winterstop missen. De Argentijnse doelman raakte zaterdag tegen Heracles geblesseerd aan zijn rechterschouder.

In de 25ste minuut van de wedstrijd kwam Rulli hard in botsing met Heracles-aanvaller Jizz Hornkamp. Rulli moest per brancard van het veld worden gedragen.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen raakte de ervaren reservekeeper Remko Pasveer al geblesseerd. Ajax-trainer Maurice Steijn bracht tegen Heracles Jay Gorter in als vervanger van Rulli. Hij beschikt ook nog over aankoop Diant Ramaj.