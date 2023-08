Post en Fokke opvallende namen in vrouwenselectie voor EK hockey

De Oranje-vrouwen komen zaterdag (13.15 uur) voor het eerst in actie. In de groep van vier is Spanje dan de tegenstander. Zondag en dinsdag volgen duels met respectievelijk België en Italië.

Bondscoach Paul van Ass heeft in zijn achttienkoppige selectie voor de EK hockey in Mönchengladbach drie vrouwen opgeroepen die nooit eerder met de Nederlandse ploeg op een grote eindronde van de partij waren: aanvalster Joosje Burg (Den Bosch), middenveldster Luna Fokke (Kampong) en verdedigster Lisa Post (SCHC).

Fokke is de enige speelster in de selectie die vorig jaar met Jong Oranje in Zuid-Afrika wereldkampioen werd. Opvallend is ook de keuze voor Post, die in juni bij een eerste schifting was afgevallen. Van Ass bedacht zich en riep hij de 25-voudig international alsnog op.

Balbezit

"Een inschattingsfout", erkende Van Ass, die tot inkeer kwam na twee Pro League-duels met België. "Die wedstrijden leerden mij dat er ook duels kunnen zijn waarin onze tegenstander meer balbezit heeft dan ons lief is. Ik miste het type spel van Lisa, die heel veel gaten dichtloopt. Ik dacht: Lisa moet er nu eigenlijk in. Maar ja, ze zat niet op de bank."

Bekijk hieronder de gehele EK-selectie en het programma van Nederland.