Nederlandse F-16's in actie vanwege Russische bommenwerpers

Vanochtend zijn er twee Nederlandse F-16's opgestegen om Russische bommenwerpers te onderscheppen. De twee Russische vliegtuigen vlogen richting het Nederlandse luchtruim waarop het ministerie van Defensie besloot de Nederlandse toestellen de lucht in te sturen.

De twee bommenwerpers uit Rusland werden boven Denemarken gesignaleerd. De Deense luchtmacht kon de Russische vliegtuigen onderscheppen waarna de bommenwerpers omkeerden. Daardoor zijn de bommenwerpers niet in het Nederlandse luchtruim geweest.

Defensie laat weten dat het een paar keer per jaar voorkomt dat Russische gevechtsvliegtuigen zich in de buurt van het Nederlandse luchtruim begeven. "Dit gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan", meldt Defensie in een persbericht.

Het is niet bekend waarom de twee Russische bommenwerpers boven Denemarken vlogen.

Bewaking luchtruim Benelux

De twee Nederlandse F-16's zijn weer terug op vliegbasis Volkel. Daar staan 24 uur per dag twee bewapende F-16's paraat voor dit soort gevallen. In samenwerking met België wordt zo het luchtruim van de Benelux beschermd.

Sinds half april is Nederland weer aan de beurt om het luchtruim te bewaken. Begin dit jaar heeft Nederland meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept vanuit Polen. In dat land staan acht Nederlandse F-35's paraat voor de bewaking van het NAVO-luchtruim.