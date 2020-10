Verdachte van bedreigen personeel abortusklinieken opgepakt

De politie heeft een man van 37 uit Capelle aan den IJssel opgepakt voor het bedreigen van personeel van abortusklinieken. De man zit al een aantal weken vast en zijn voorlopige hechtenis is vorige week met 90 dagen verlengd.

De verdachte zou gruwelijke e-mails, onder meer met video's van het afslachten van mensen, naar klinieken in het hele land hebben gestuurd, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het OM onderzoekt bedreigingen bij abortusklinieken in Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Den Bosch en Utrecht.

Klinieken krijgen met enige regelmaat klachten van vrouwen die vinden dat ze door anti-abortusbetogers agressief worden bejegend. De demonstranten zeggen op te komen voor het ongeboren leven.

De recentste cijfers over abortus zijn dit jaar gepubliceerd en gaan over 2018. Er werd toen bij 31.002 vrouwen abortus gepleegd. Dat waren er 479 meer dan in 2017.