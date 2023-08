Ruim 85.000 euro opgehaald voor Haagse snackbarhoudster

Een inzamelingsactie voor de Haagse snackbarhoudster die een half jaar geleden haar man verloor na een steekpartij heeft tot nu tot ruim 85.000 euro opgeleverd. Ook vanuit de politiek is er aandacht voor haar situatie.

Het incident vond eind januari plaats in het Haagse stadsdeel Loosduinen, waar Xiao en haar man Wei Chen een cafetaria hebben. Een groep tieners zou de twee op straat hebben geschopt en geslagen en Wei hebben gestoken met een mes. Agenten troffen hem zwaargewond aan en konden niets meer voor hem doen.

Twee meisjes van 15 en 17 jaar en een jongen van 17 worden verdacht van doodslag en openlijke geweldpleging. Ze moeten eind volgende maand voor de rechter komen. Een motief voor het geweld is onbekend.

Financiële problemen

De snackbar is sinds de steekpartij gesloten, wat bij Xiao tot financiële problemen heeft geleid. "Om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen, mag je niet te veel eigen bezit hebben", zei Femke Beeloo-Planken, die samen met haar zus en een paar klanten de inzamelingsactie begin deze maand opzette. "Dan moet ze dus eerst hun auto en de zaak wegdoen, maar dan sta je al met 10-0 achter als je straks weer wilt gaan opbouwen."

Volgens Beeloo-Planken wordt Xiao bijgestaan door Slachtofferhulp, maar lijkt er vanuit de overheid geen vangnet te zijn om haar te helpen. De eigenaresse wil ook niet in de bijstand belanden. "Ze wil juist doorgaan met de snackbar in plaats van deze te moeten verkopen."

'Veilig gevoel teruggeven'

Nog altijd komen er donaties binnen voor Xiao en haar twee kinderen. "Xiao is hiermee zo geholpen. Ze kan straks bijvoorbeeld een beveiliger inhuren, die haar het vertrouwde, veilige gevoel kan teruggeven als ze weer in haar snackbar staat te werken", zegt Beeloo-Planken tegen Omroep West. Volgens haar voelt het gezin zich nog altijd onveilig in de wijk.

"Naast die angst heeft ze natuurlijk ook het verdriet vanwege het overlijden van haar man, de zorgen om haar twee kinderen en tot nu toe ook over de financiën. Omdat de zaak dicht is, komt er niks binnen", zegt Beeloo-Planken. "En dan moet de rechtszaak er nog aankomen. Dan kun je al dat gepieker over je financiële situatie er niet bij hebben."

Aandacht van de politiek

Geld doneren blijft voorlopig mogelijk, zegt Beeloo-Planken. "Ze is er helaas nog lang niet. De rechtszaak moet nog komen, misschien nog een hoger beroep en een letselschadezaak. Alles wat binnenkomt is meegenomen."

Ook vanuit de politiek is er aandacht de zaak. Zo heeft raadslid Richard de Mos van Hart voor Den Haag vragen gesteld in de Haagse gemeenteraad. Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die na zijn afsplitsing van FvD de partij BVNL heeft opgericht, stelt Kamervragen over haar situatie, meldt Omroep West.

"Ik was gisteren bij Xiao en ze vertelde mij dat ze zo blij is dat ze hier blijkbaar niet alleen in staat", zegt Beeloo-Planken. "Xiao is voor nu geholpen en dat is supermooi. Ze is ook blij met de aandacht van de politiek en vindt het fijn dat andere mensen daarmee hopelijk ook zijn geholpen."