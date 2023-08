Tientallen vermisten door aardverschuiving bij jademijn Myanmar

In Myanmar zijn gisteren 34 mijnwerkers vermist geraakt na een aardverschuiving bij een jademijn in het noorden van het land. De mijnwerkers werden meegesleurd in een stroom van puin en aarde en vielen van 300 meter hoogte in een meer, zegt een coördinator van een zoekteam tegen persbureau AP.

De coördinator wil anoniem blijven uit vrees voor de militaire junta in het land. Een anonieme mijnwerker bevestigt zijn verhaal, schrijft het persbureau. Acht mijnwerkers zijn opgenomen in het ziekenhuis. Hulpdiensten zijn nog bezig met de zoekactie naar de vermisten.

De noordelijke regio Kachin staat bekend om de grote en lucratieve jademijnen. Het werk in de mijnen is gevaarlijk; er gebeuren geregeld ongelukken. In juli 2020 kwamen 162 mensen om door een aardverschuiving bij een mijn in de buurt. In november 2015 vielen door een aardverschuiving 113 slachtoffers.

Bron van inkomsten

De jademijnen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor zowel de militaire junta als de KIO, een gewapende beweging die strijdt voor meer autonomie in het gebied.

De junta kwam aan de macht nadat de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi in 2021 door het leger werd afgezet.