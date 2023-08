Nieuw-Zeeland schrapt na drie jaar laatste coronamaatregelen

Drie jaar na de start van de coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland schrapt het land de laatste restricties. Dat betekent dat in zorginstellingen vanaf morgen geen mondkapjes meer hoeven te worden gedragen en dat de isolatieperiode van zeven dagen na het oplopen van het virus ook niet meer verplicht is.

"Hoewel het aantal coronagevallen blijft schommelen, is er sinds juni een dalende lijn in het aantal gevallen en ziekenhuisopnames", stelt het ministerie van Volksgezondheid. Reden genoeg voor de huidige regering om de laatste maatregelen op te heffen.

Zerocovidstrategie

Nieuw-Zeeland ging eind maart 2020 grotendeels op slot vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het eiland zonderde zich af van de rest van de wereld, niemand kwam het land meer in. Binnenlandse reizen werden verboden en winkels moesten dicht.

Door de zerocovidstrategie hield het land het virus lange tijd buiten de deur, maar het beleid van de onlangs afgetreden premier Ardern kreeg gaandeweg ook meer binnenlandse kritiek. Zo zou de regering te weinig oog hebben voor de economische belangen van Nieuw-Zeeland.

Drie miljoen toeristen

Gemiddeld ontvangt Nieuw-Zeeland drie miljoen toeristen per jaar. Ruim twee jaar na de invoering van de lockdown opende het land in mei 2022 weer de grenzen voor toeristen.

De regering geeft nog wel het advies om mondkapjes te blijven dragen in de gezondheidszorg en vijf dagen thuis te blijven bij ziekte of na een positieve test.