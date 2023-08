Studenten hebben basisbeurs massaal aangevraagd, nog 10 procent te gaan

Zo'n 90 procent van de studenten die komend studiejaar recht hebben op een basisbeurs heeft die al aangevraagd. Om de overige 10 procent ook te bereiken, start de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vandaag een campagne, aan het begin van de introductieweek voor studenten.

In totaal hebben naar verwachting ongeveer 435.000 studenten op universiteiten en hogescholen vanaf 1 september recht op een basisbeurs, van wie 124.000 eerstejaars. Begin juli waren er 200.000 aanvragen gedaan, nu zijn het er ruim 390.000.

DUO roept studenten via sociale media nogmaals op om de basisbeurs snel aan te vragen. Wie dat vóór 1 september doet, krijgt in die maand al de eerste betaling. Ook ouders worden aangesproken in de campagne, zodat ze hun kinderen op de beurs kunnen wijzen.

Studieschuld

Thuiswonende studenten hebben recht op 110,30 euro per maand. Voor uitwonende studenten is dat 439,20 euro, inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro voor verbetering van de koopkracht. Als ze hun studie binnen tien jaar afmaken, hoeven ze de beurs niet terug te betalen.

De basisbeurs voor studenten aan universiteiten en hogescholen keert dit jaar na acht jaar afwezigheid terug. In het studiejaar 2015-2016 werd de beurs vervangen door een leenstelsel. Dat leidde voor veel studenten tot een forse studieschuld. Het kwam de politiek op flinke kritiek van studentenorganisaties te staan.

Eind 2021 werd besloten het leenstelsel af te schaffen en enkele maanden later werd bekend dat de basisbeurs weer zou worden ingevoerd. Studenten die onder het leenstelsel vielen, kregen een tegemoetkoming, maar worden niet volledig gecompenseerd.

Ook veranderingen mbo'ers

Voor mbo-studenten verandert de studiefinanciering ook. De bijverdiengrens vervalt, zodat bijverdiensten geen gevolgen meer hebben voor de studiefinanciering. Ook wordt de terugbetaaltermijn van de studieschuld gelijkgetrokken met het hoger onderwijs, maakt DUO bekend. Binnenkort worden de veranderingen voor mbo-studenten in een aparte campagne belicht.