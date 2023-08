Van Marwijk geniet van debuut kleinzoon Van Bommel: 'Wordt beter dan z'n opa'

Bert van Marwijk keek zondagmiddag op de tribune met schoonzoon Mark van Bommel vol trots naar de prestaties van zijn kleinzoon Ruben van Bommel, die met een doelpunt en een assist in het shirt van AZ een prachtig eredivisiedebuut beleefde.

De 19-jarige buitenspeler had daarmee een behoorlijk aandeel in de 5-1 overwinning van de Alkmaarders in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

"Ik was vanmiddag extra trots", aldus Van Marwijk, die met de familie het gedenkwaardige debuut van de jongste Van Bommel-telg bescheiden had gevierd. "Heel bijzonder. We hebben samen met de familie gegeten. Hij blijft er redelijk nuchter onder. Het is ook een rustige jongen, maar hij was natuurlijk blij. Dit betekent heel veel voor hem."