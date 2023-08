Dilan Yesilgöz officieel lijsttrekker voor de VVD, geen tegenkandidaten

Dilan Yesilgöz is bij de Tweede Kamerverkiezingen van november lijsttrekker voor de VVD. Tot gisteravond konden VVD'ers zich kandidaat stellen, maar naast Yesilgöz heeft niemand zich gemeld, laat het partijbestuur weten.

Yesilgöz noemt het een "enorme eer" om lijsttrekker te zijn. "Met elkaar en met onze ideeën voor Nederland gaan we er alles aan doen om bij deze verkiezingen de grootste partij te worden. Daar ga ik de komende periode in elk geval met veel energie mee aan de slag."

Vorige maand maakte Yesilgöz bekend dat ze Rutte wil opvolgen als leider van de VVD. Ze zei dat ze klaarstaat om Nederland "nog sterker en weerbaarder te maken".

Yesilgöz is 46 jaar en was van 2017 tot 2021 Tweede Kamerlid. Daarna werd ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Sinds begin vorig jaar is ze minister van Justitie en Veiligheid.