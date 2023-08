Introductieweken van start: hoe zorg je dat iedereen kan meedoen?

In een aantal studentensteden trappen eerstejaarsstudenten vandaag hun studententijd af met de traditionele introductieweek. Voor veel studenten een gezellige week, waar ze kennismaken met de stad en medestudenten. Maar er zijn ook studenten die vanwege een beperking niet kunnen meedoen, of het risico niet aandurven.

Gisteren al begon in Delft de OntvangstWeek (OWee). Net als eerdere jaren heeft zo'n 80 procent van de eerstejaars zich daarvoor aangemeld, laat Feline Kaaij van de organisatie weten. "Daar zijn we erg blij mee, maar we zien het ook als onze taak om te kijken wat we kunnen doen om de overige 20 procent ook mee te krijgen."

Op het opgaveformulier kunnen de aankomende studenten in Delft aangeven of er zaken zijn waarvan ze vinden dat de organisatie er rekening mee moet houden. "Per persoon kijken we dan wat er nodig is", zegt Kaaij.

Zo wordt in Delft dit jaar voor het eerst een "rustig programma" georganiseerd, naast het reguliere programma. "Daar worden elke avond dingen georganiseerd voor mensen die wel iets leuks willen doen, maar niet de drukte willen opzoeken. Hier worden bijvoorbeeld spelletjesavonden gehouden of ligconcerten gegeven", zegt Kaaij.

Doventolk

Ook in andere steden doen ze naar eigen zeggen hun best om toegankelijk te zijn voor zo veel mogelijk mensen. "Vorig jaar hebben we een doventolk geregeld voor een groepje slechthorende studenten die meededen", vertelt een woordvoerder van de UIT-week in Utrecht.

De organisatie in Leiden zegt dat alle evenementen die ze zelf organiseren rolstoelvriendelijk zijn. "Maar we kunnen natuurlijk niet de inrichting van de binnenstad of de kroegen veranderen", zegt een woordvoerder.

De KEI-week in Groningen richt dit jaar prikkelarme ruimtes in, waar deelnemers even op adem kunnen komen. Ook is kroegen waarmee wordt samengewerkt gevraagd om rolstoelvriendelijke ingangen te maken.

"Geen risico lopen"

Marissa van der Tol (29) is een ervaringsdeskundige. In 2020 begon zij met de studie technische wiskunde in Delft. Eerder had de reumatische ziekte fibromyalgie haar gedwongen een opleiding aan de Hogeschool Rotterdam voortijdig af te breken. "Maar na trainingen was ik in 2020 weer mobieler en kon ik een studie weer aan."

Er was in 2020, ondanks corona, een deels fysieke introductieweek in Delft, maar hier schreef Van der Tol zich niet voor in. "Voor mij is het heel erg belangrijk om vooraf te weten hoeveel afstand er afgelegd wordt, hoe de dag is ingedeeld en bovenal: hoeveel trappen er gelopen moeten worden. Ik kon destijds die inschatting niet goed maken en wilde het risico niet lopen. Ik wil niet onnodig extra pijn oplopen."

Ze is blij met de oproep van ISO en ECIO. "Het is heel goed dat ze dit doen. Ik vind dat het in Delft niet heel slecht gaat op het gebied van toegankelijkheid, maar het kan altijd beter."