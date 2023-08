Fiat-familie doet mega-investering en wordt grootaandeelhouder van Philips

De Italiaanse investeringsmaatschappij Exor koopt 15 procent van de aandelen in Philips. Daarmee wordt de investeerder in één keer de grootste aandeelhouder. De investering bedraagt 2,6 miljard euro.

Exor is eigendom van de familie Agnelli, de grondlegger van het automerk Fiat. Het hoofdkantoor van Exor zit aan de Zuidas bij Amsterdam. Wereldwijd investeert de organisatie voor 33 miljard in andere bedrijven.

Exor zegt voor langere tijd te willen investeren in een bedrijf dat gespecialiseerd is in gezondheidstechnologie. In ruil voor de investering krijgt Exor een plekje in de raad van commissarissen van Philips.