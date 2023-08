Griekspoor niet opgewassen tegen Tiafoe in eerste ronde Cincinnati

Net als een week geleden op het masterstoernooi van Toronto is Tallon Griekspoor ook op het masterstoernooi in Cincinnati al in de eerste ronde gestrand. De 27-jarige Nederlander ging in drie sets onderuit tegen Frances Tiafoe: 6-4, 6-7 (7), 6-4.

Het was voor Griekspoor, die op de 26ste plaats van de wereldranglijst staat, de eerste keer dat hij tegenover de Amerikaan, de nummer tien van de wereld, stond.

Kansloos was hij echter allerminst. De eerste set ging met 6-4 naar de 25-jarige Tiafoe, maar in de tweede nam Griekspoor direct een voorsprong dankzij een vroege break. Tiafoe vocht zich terug in de set, brak Griekspoor in de zesde game terug en had op 6-5 de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen.

Griekspoor sleepte er echter een tiebreak uit, die hij vervolgens won. In de derde en beslissende set kwam de Nederlander een break achterstand niet meer te boven: 6-4.