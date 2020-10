Golf aan transfers verbloemt de ware crisis: 'Grote klap moet nog komen'

Eljero Elia, transfervrij naar FC Utrecht - ProShots

Hoewel er onder de Nederlandse profclubs bijna een recordaantal transfers heeft plaatsgevonden, verbloemt het aantal van 661 wisselingen de enorme uitwerking die de coronacrisis op de spelersmarkt heeft. En misschien is dit nog maar het begin van de ellende. "Wij maken ons heel erg veel zorgen", zegt Henk van Stee, directeur voetbalzaken van Sparta. "Zeker voor kleine clubs is deze periode een regelrechte ramp." Sparta heeft dankzij de befaamde jeugdopleiding goed geboerd de laatste jaren. Voor Ragnar Ache, Halil Dervisoglu en Rick van Drongelen werden miljoenenbedragen gevangen. Maar Abdou Harroui was ondanks concrete belangstelling deze zomer niet voor een goede prijs te slijten. 'Onrustig voor speler en club' "Het bod van Groningen was de helft van wat hij waard is", meent Van Stee. "En dan houdt het op. Heel vervelend, want zo'n situatie is onrustig voor de speler en onrustig voor de club." FC Groningen staakt de onderhandelingen met Sparta:

En de afgeketste transfer van Harroui is lang niet de enige in het betaald voetbal. Ook al heeft Van Stee naar eigen zeggen de huidige crisis in het voetbal meegewogen, dan nog liggen vraag en aanbod momenteel veel te ver uit elkaar. Natuurlijk, elke cent is er op dit moment eentje. Maar niet ten koste van alles. Het bedrijvige PSV, dat als klap op de vuurpijl wereldkampioen Mario Götze aantrok, haalde nog een hele lading spelers binnen. Maar bij de subtoppers ging de hand al op de knip. FC Utrecht wil dit seizoen de topdrie aanvallen met een leger aan transfervrije spelers en huurlingen. "Als het boven regent, druppelt het beneden", omschrijft sportmarketeer Marcel Beerthuizen de transfermarkt. "Maar het regent boven niet hard genoeg om het beneden überhaupt te laten druppelen."

In de grafiek is bij 'koop' de afname te zien van transfers waarmee een bedrag van minimaal 500.000 euro is gemoeid. Het aantal mutaties in de eredivisie is praktisch gelijk gebleven

Sandro Calabro werd na zijn carrière als speler zaakwaarnemer. Klein begonnen, ondervindt zijn eigen Agency Nr1 nu de klappen van de stilgevallen geldstroom. "Ik leek twee spelers bij Helmond Sport onder te gaan brengen, maar daar was niet eens geld voor het minimumloon. Dan praat je over 1.600 euro bruto per maand." Als Calabro het over zijn grote klapper van de zomer heeft, dan gaat het over de transfer van reservedoelman Jorn Brondeel van FC Twente naar Willem II.

In cijfers De KNVB registreerde deze zomer 661 transfers in het betaald voetbal, tegenover het recordaantal van 670 een jaar geleden. Er kwamen liefst 211 spelers naar Nederland toe, wat wel het hoogste aantal ooit is.

"Met Mark Spenkelink zag ik nog een keeper naar PSV vertrekken. De laatste maand kwam het nog wel een beetje op gang", merkte Calabro, die bovendien het werk in coronatijd een stuk minder leuk vindt. "Je kunt niet naar de stadions om spelers te bekijken. Het persoonlijke deel van het vak valt grotendeels weg." Van heel wat spelers werd verwacht dat ze uit de eredivisie zouden vertrekken, op elk niveau. Maar of het nou gaat om Nicolás Tagliafico (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Gyrano Kerk (FC Utrecht), Silvester van der Water (Heracles) of Glenn Bijl (FC Emmen), ze spelen voorlopig allemaal nog in Nederland.

De presentatie van keeper Jorn Brondeel bij Willem II - ProShots

"Clubs moeten verkopen om hun hoofd boven water te houden. Maar dan moeten er wel partijen zijn die nog willen kopen", zegt Beerthuizen, die huiverig is voor de toekomst. "Want ik vrees dat de grote klappen nog moeten komen." Beerthuizen houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, waarbij hij concludeert dat clubs zich in Nederland ondanks de moeilijke economische situatie nog netjes aan de regels houden en creatief zijn om te overleven. "En als je iets positiefs wilt benoemen: clubs worden uit nood gedwongen om hun eigen talenten meer de kans te geven. En er wordt tenminste weer gevoetbald. De sport is een van de grootste onderdelen van de entertainmentindustrie. Ik hoop dat ze daar vanuit de overheid ook eens het belang van inzien." Uitdaging van ongekende proportie Het betaald voetbal staat voor een uitdaging van ongekende proportie, weet Beerthuizen. "Maar de sport is onverslaanbaar. We zullen heus wel blijven voetballen, op wel niveau dan ook. Uit liefde voor het spel, waarom we er ook ooit mee begonnen zijn." "Dat neemt niet weg dat ik me wel degelijk zorgen maak om het voortbestaan van sommige clubs. En om de mensen die nu in de branche werkzaam zijn."

Memphis Depay zag zijn droomtransfer naar Barcelona (nog) niet worden afgerond - ProShots