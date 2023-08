Wekdienst 14/8: Presentatie lijsttrekker CDA • Aftrap introductieweek in aantal studentensteden

Goedemorgen! Het CDA-bestuur presenteert Kamerlid Henri Bontenbal als nieuwe lijsttrekker. En in een aantal studentensteden trappen eerstejaarsstudenten hun studententijd af met de traditionele introductieweek.

Eerst het weer: er zijn vandaag perioden met zon en met 25 tot 27 graden is het zomers warm. Alleen in het Waddengebied is het iets minder warm. In de loop van de avond komt in Limburg lokaal een regen- of onweersbui voor.