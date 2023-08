NFI weet honderden cryptotelefoons te kraken, 'een bankkluis in een bankkluis'

Het is onderzoekers van onder meer het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gelukt om honderden cryptotelefoons van criminelen te kraken. Het uitlezen van deze zwaar beveiligde telefoons levert bewijs op in tientallen Nederlandse strafzaken. Opsporingsdiensten waren al bedreven in het oprollen van criminele berichtendiensten waarbij miljoenen chats tegelijk in beslag worden genomen. Het NFI deed de afgelopen jaren daarnaast mee aan een Europees project waarin opsporingsdiensten en bedrijven uit acht landen samenwerken om allerlei modellen telefoons open te krijgen. Het project startte in 2020 en loopt deze maand af. Cryptotelefoons zijn gewone smartphones, die extra beveiliging en encryptiesoftware hebben om veilig te kunnen communiceren. Digitaal forensisch onderzoekers ontwikkelden methodes om toegang te krijgen tot onder meer Google Pixel-telefoons. Zo wist het NFI het toestel te openen dat de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries bij zich hadden, en hun gesprekken te openbaren. Kat-en-muisspel Het uitlezen van in beslag genomen cryptotelefoons is vaak een moeilijke klus. "Tegenwoordig hebben telefoons meerdere lagen met versleuteling en de telefoons worden softwarematig aangepast", vertelt Erwin van Eijk, hoofd van de afdeling Digitale en Biometrische Sporen van het NFI. Hij spreekt van "een bankkluis in een bankkluis" waar gegevens worden opgeborgen. Het beveiligen en kraken van telefoons is dan ook een permanent technologisch kat-en-muisspel. Aanvankelijk lukte het de digitaal specialisten nog om berichten rechtstreeks van chips in de toestellen te halen. Inmiddels moeten ze de chips eerst bewerken en daarna aan de slag met geavanceerde software, op zoek naar een manier om de communicatie van verdachten leesbaar te maken. Zicht op drugs en geweld De afgelopen jaren heeft de politie zeven aanbieders van cryptocommunicatie uit de lucht gehaald, zoals EncroChat, Sky ECC en onlangs Exclu. Miljoenen berichten tegelijk nam de politie in beslag. Dat leverde ontzettend veel bewijs op, dat momenteel wordt ingezet in honderden strafzaken over bijvoorbeeld drugshandel en liquidaties. Maar de politie vindt ook regelmatig cryptotelefoons tijdens huiszoekingen of bij arrestaties. Dat het NFI inmiddels al honderden van deze losse telefoons heeft weten te kraken, is volgens het Openbaar Ministerie cruciaal in een groot aantal strafzaken. "Vaak gaat het om bewijs dat we niet op een andere manier konden verzamelen", zegt officier van justitie Martijn Egberts, gespecialiseerd in digitale opsporing. "De ervaring leert dat iedere gekraakte telefoon direct zicht biedt op strafbare feiten, van drugstransporten tot geweld." Zo kwamen er uit gekraakte telefoons chatberichten tevoorschijn over doelwitten die door criminelen werden geobserveerd. Daarnaast zag de politie foto's van grote partijen cocaïne, wapens en sommen geld. Uit de Google Pixel-telefoon in de Peter R. de Vries-zaak kwamen ijzingwekkende gesprekken naar boven over de moord:

De rechter leest voor uit berichtenverkeer over de moord op Peter R. de Vries. Deze komen van een telefoon die is gevonden in de auto van de verdachten. 'Ik doe hem solo bro. Ik finish dit.' - NOS