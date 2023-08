Nederlandse op Maui: 'Iedereen kent wel een slachtoffer van de branden'

Nog altijd worden honderden mensen vermist na de dodelijke natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui. Volgens de officiële cijfers vielen tot nu toe 93 doden, maar veel van de getroffen gebieden moeten nog doorzocht worden. De Nederlandse Lisette Duester (45) woont met haar man en kind op het eiland. Ze gaat de komende dag aan de slag als vrijwilliger in een opvangkamp voor mensen die hun huis hebben verloren. "Toen de branden dinsdag begonnen, merkten wij nog niets", zegt Duester, die in het noorden van het eiland woont. "We hadden geen idee dat het zo massaal was en hebben geen enkel waarschuwingsbericht gekregen. Daar ben ik wel verontwaardigd over: normaal gaat hier bij wijze van spreken bij elk ongeluk je telefoon piepen." Het is kritiek die meer inwoners van het eiland uiten. Autoriteiten hebben aangekondigd hier onderzoek naar te doen. Duester: "Wel meer mensen zijn verontwaardigd, maar ze hebben nu geen tijd om daarmee bezig te zijn." Er ontstonden afgelopen week drie branden op Maui, waarvan er twee nog altijd woeden. Vooral het stadje Lahaina in het oosten werd zwaar getroffen. Hier vielen de meeste slachtoffers. Van de historische badplaats, waar ongeveer 13.000 mensen woonden, is weinig meer over. Gebouwen zijn uitgebrand, straten zijn zwartgeblakerd en overal staan verwoeste auto's, zoals op luchtbeelden te zien is:

Het huis van Duester en haar gezin ligt op ongeveer 25 minuten rijden van Lahaina. De weg daarnaartoe is afgesloten. Ze kwam regelmatig in het stadje. "Het is een total loss. Zo veel mensen hebben daar het leven verloren. En het oude gedeelte van het stadje is helemaal weg." Het stadje was met name bij toeristen populair. Die zijn sinds de brand niet meer op het eiland te vinden. Duester: "Toeristen zaten vooral aan de kant waar de branden zijn. De hotelkamers die nog gebruikt kunnen worden, hopen ze nu te vullen met mensen die hun huis verloren hebben." En waar er normaal rond deze tijd veel huurauto's in gebruik zijn, ziet Duester bij het vliegveld nu enorm veel auto's geparkeerd staan. Opvanglocaties De mensen die hun huis kwijt zijn, worden opgevangen op meerdere locaties op het eiland. Volgens Maui Now, een website die inwoners van het eiland informeert, verblijven er momenteel in totaal 1418 mensen op die locaties. Ook Duester is al bij een van deze opvangplekken geweest om haar hulp aan te bieden. "Er zijn bedden en er is een plek waar voedsel heen kan worden gebracht. En daarachter is een tent van het Rode Kruis en andere organisaties die helpen met het zoeken naar vermisten." Ze informeerde wat de opgevangen eilandbewoners nodig hebben en heeft dat vervolgens gebracht. "Ze hebben vooral behoefte aan artikelen als luiers, doekjes, melkpoeder, babyvoeding, shampoo, dekens en honden- en kattenvoer."

Oprah helpt ook Ongetwijfeld de bekendste inwoner van Maui is Oprah Winfrey. Ze woont een groot deel van het jaar op het eiland en bezit er zo'n 800 hectare land. Net als Duester bezocht zij een opvanglocatie om er te helpen. Ook bekende Amerikanen die in Hawaï geboren werden, betuigen steun aan de inwoners. Aquaman-acteur Jason Momoa vraagt mensen via zijn sociale media om geld te doneren. Ook de in Hawaï geboren oud-president Barack Obama betuigt zijn steun aan de inwoners en deelt op het sociale medium X hoe mensen kunnen doneren.

Veel kinderen konden afgelopen week niet naar school. Alleen de scholen in Hana, in het oosten van het eiland, bleven open. De middelbare school van Duesters 11-jarige zoon Matt opent mogelijk de komende dag weer voor leerlingen. "Zijn school zit in Kula, in de buurt van een van de branden. De douches in de gymzaal werden gebruikt door mensen die hun huis hadden verloren. En in de bibliotheek konden ze onder meer hun telefoons opladen." Matt zou eigenlijk vorige week zijn eerste schooldag hebben. In plaats daarvan bezocht hij met zijn moeder de opvangcentra. Hij vertelde aan het NOS Jeugdjournaal al over zijn ervaringen met de brand.

Het gezin van Lisette Duester - Lisette Duester