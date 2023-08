Waterleiding ziekenhuis Arnhem gesprongen, spoedeisende hulp dicht

In het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. Operatiekamers staan onder water en de spoedeisendehulpafdeling is gesloten.

Er kunnen momenteel geen nieuwe patiënten worden ontvangen, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Gelderland. Die mensen moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. Ambulances zijn op de hoogte gebracht.

Het lek deed zich waarschijnlijk voor op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Vanaf daar komt het water naar beneden. De brandweer is massaal uitgerukt om het lek te dichten en het gelekte water weg te krijgen.

Niet het hele ziekenhuis is getroffen. De brandweer zegt tegen de Gelderlander dat in de rest van het pand niets van het probleem is te merken. De stroom en de liften zouden nog gewoon werken.