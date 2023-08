Man stapt uit na ongeluk op A2 en wordt aangereden

Op de randweg N2 bij Eindhoven is een man om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een auto. Hij was even daarvoor betrokken geweest bij een eenzijdig ongeluk op de naastgelegen A2.

Volgens de politie verloor de man rond 22.40 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur op de A2. Zijn auto belandde tegen de vangrail, waarna hij uitstapte en naar de naastgelegen N2 liep. Daar werd hij geschept door een andere auto. Reanimatie mocht niet meer baten.

De bestuurder van de andere auto reed in eerste instantie door, maar meldde zich korte tijd later op een politiebureau. Hij is aangehouden en wordt gehoord.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding. De A2 en de N2 zijn voorlopig dicht in de richting van Maastricht.