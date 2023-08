Ook bacteriën in kraanwater Zevenaar-Zuid: drie minuten koken voor het drinken

Zo'n 8000 huishoudens in de gemeente Zevenaar wordt geadviseerd kraanwater te koken voor consumptie. De reden daarvoor is de vondst van enterococcen (melkzuurbacteriën) in het drinkwaterreservoir Zevenaar-Zuid.

Volgens waterbedrijf Vitens gaat het om een lichte verontreiniging. De kans dat iemand ziek wordt na het drinken van ongekookt kraanwater wordt zeer klein genoemd. De oorzaak van de verontreiniging wordt nog onderzocht.

Vorige week werd in de aangrenzende Gelderse plaats Didam hetzelfde probleem vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft Vitens naastgelegen gebieden onderzocht. "Hieruit bleek dat Zevenaar Zuid ook licht verontreinigd is", staat op de website. Daar valt ook te lezen voor welke postcodes het kookadvies geldt.

Eveneens bacterie in Doorn

Voor inwoners van Doorn, in de provincie Utrecht, werd vorige week zaterdag eveneens een kookadvies afgegeven. Ook daar was een reservoir met drinkwater van Vitens besmet met enterococcen. Het gaat volgens het drinkwaterbedrijf om twee losstaande incidenten.

Het waterbedrijf gaat ervan uit dat er niet nog meer reservoirs besmet blijken te zijn, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De bacteriën zijn gevonden in twee reservoirs en die zijn allebei niet verbonden met de rest van het drinkwaternetwerk.

"Vitens betreurt mogelijk ongemak dat het kookadvies voor onze klanten teweegbrengt", staat in een verklaring. Klanten zijn op de hoogte gebracht via e-mails en sociale media.

Drie minuten koken

Het advies voor getroffen huishoudens is om het water uit de kraan drie minuten te koken en pas daarna te gebruiken. Dat geldt zowel voor wie het water wil drinken als voor wie het water gebruikt bij het tandenpoetsen. Water voor huisdieren kan eveneens het beste worden gekookt

Voor het maken van flesvoeding voor baby's wordt aangeraden mineraalwater te gebruiken. Wc's doorspoelen, douchen of in bad gaan kan gewoon zonder het water te koken, meldt Vitens.