Gemengde gevoelens in bergsport na dood achtergelaten drager op K2

De dood van de 27-jarige Pakistaanse bergbeklimmer Mohammed Hassan, vorige maand, zorgt voor veel ophef. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe bergbeklimmers over een zwaargewonde Hassan heen stappen op de K2, een van de moeilijkst beklimbare toppen van het gebergte Karakoram op de grens van Pakistan en China.

Hassan was even daarvoor uitgegleden op een gevaarlijk gedeelte van de klimroute. Hij maakte als drager deel uit van een groep die op 27 juli de K2 bedwong.

De vraag of Hassan daadwerkelijk niet meer te redden was, houdt de bergsport bezig. Was de top bereiken voor zijn medeklimmers belangrijker dan het redden van zijn leven? Of was het, zoals een van de bergklimmers in een verklaring schrijft, simpelweg onmogelijk om hem te redden?

'Risico van het vak'

De Nederlandse bergbeklimmer Wilco van Rooijen deed zelf meerdere pogingen de K2 te beklimmen. Bij de derde poging in 2008 slaagde hij erin de top te bereiken. Dat gold niet voor elf anderen die deelnamen aan de beklimming.

Zelf raakte Van Rooijen vermist, maar hij wist bij de groep terug te keren. Wel verloor hij door bevriezing het merendeel van zijn tenen. Hij heeft begrip voor het besluit van de andere bergbeklimmers om Hassan achter te laten.

"Dit klinkt een beetje hard, maar dit zijn de risico's van het vak. Iedereen weet dat op het moment dat je in het hooggebergte klimt, dat je eigenlijk niet kan verwachten dat iemand anders je leven zal redden", zegt Van Rooijen. Het is daarom belangrijk dat klimmers zelf alles op orde hebben, aldus de bergbeklimmer.

Bucketlistklimmers

Of klimmers een teamgenoot die in de problemen is geraakt proberen te redden, heeft namelijk ook te maken met de onderlinge band van een team, zegt Van Rooijen. De afgelopen jaren is het alpinisme gecommercialiseerd, ziet hij. En dat is een probleem. "Door organisaties wordt voor veel geld een avontuur verkocht."

"Bucketlistklimmers", noemt Van Rooijen die klimmers. Ze tellen een flink bedrag neer voor deelname aan een klim en denken dat de organisatie problemen oplost. "Maar zo werkt dat natuurlijk niet."

Ook met een goed team en een gedegen voorbereiding blijft het klimmen op grote hoogte gevaarlijk. Reddingspogingen kunnen daarnaast een dodelijke afloop hebben. Zo hebben bergbeklimmers een beperkte voorraad zuurstof bij zich, waardoor er tijdsnood kan ontstaan.

Zelf verloor Van Rooijen ook een teamgenoot tijdens zijn K2-beklimming. De teamgenoot probeerde andere mensen te redden, maar overleefde zijn reddingspoging niet.