Dode en zeven gewonden bij aanslag op sjiitisch heiligdom in Iran

Bij een aanslag op het mausoleum Sjah Tsjeragh in de Iraanse stad Shiraz is ten minste één dode gevallen, melden Iraanse staatsmedia. Zeven anderen raakten gewond. Sjah Tsjeragh is een van de belangrijkste sjiitische heiligdommen van Iran.

De aanvaller zou geprobeerd hebben met een wapen het sjiitisch heiligdom binnen te dringen, en zou uiteindelijk bij de ingang het vuur hebben geopend. Autoriteiten wisten de aanvaller te overmeesteren en te arresteren.

De omgeving rondom het heiligdom, in het zuiden van Iran, is afgezet.

Aanslag vorig jaar

In oktober vorig jaar werd het heiligdom ook doelwit van een aanval. Drie schutters openden toen het vuur op pelgrims in het mausoleum. Vijftien mensen werden gedood, tientallen anderen raakten gewond. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. De soennitische groepering voert geregeld aanvallen uit op sjiitische heiligdommen. De aanslag van vandaag is nog niet opgeëist.

Een maand geleden werden in Iran twee Afghaanse mannen geëxecuteerd die bekend zouden hebben in contact te staan met IS in buurland Afghanistan. Ook bekenden ze te hebben geholpen met de voorbereiding van de aanslag vorig jaar.