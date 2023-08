Opnieuw stank in centrum Tiel, oorzaak nog steeds onbekend

In het centrum van het Gelderse Tiel hing vanmiddag opnieuw een stinkende geur. Gisteren was dat ook al het geval: toen werden delen van de binnenstad afgesloten voor publiek, omdat onduidelijk was of de lucht gevaarlijk was voor de volksgezondheid.

Later op de dag werd duidelijk dat het ging om tetrahydrothiofeen (THT), een stof die toegevoegd wordt aan aardgas om het zijn kenmerkende geur te geven. Het spul ruikt vies, maar is volgens de veiligheidsregio absoluut onschadelijk.

Vanmiddag werd de geur geroken in de buurt van het Flipje en Streekmuseum. Ook in het museum was stankoverlast, meldt Omroep Gelderland. Volgens de veiligheidsregio ging het opnieuw om THT.

De brandweer heeft met waterstralen geprobeerd de geur te verminderen. Verder is wederom een deel van het riool doorgespoeld.

Oorzaak onbekend

"De geur is nu weer afgenomen, maar we weten nog steeds niet wat de geur veroorzaakt", meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vanavond. De dienst doet onderzoek naar de oorzaak van de stankoverlast. Net als gisteren is het onbekend hoe de geur zich kon verspreiden.

Inwoners en bezoekers van het centrum die merken dat de stank zich verder verspreidt of erger wordt, worden opgeroepen 112 te bellen.