Vollering blij met WK-zilver achter ploegmaatje Kopecky: 'Ze was veruit de sterkste'

De Belgische had naar eigen zeggen een "supergoede" dag. "Daar had ik echt geluk mee", zei Kopecky. "Anders was het niet gelukt vandaag."

"Kopecky was veruit de sterkste vandaag", was Vollering duidelijk. "Ze speelde het heel goed. Ze heeft de hele wedstijd heel sterk gereden, echt respect voor haar."

Gesloopt, kramp in de benen, maar ook een brede glimlach. Demi Vollering kon tevreden zijn met haar zilveren medaille bij de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Glasgow. De Nederlandse kopvrouw sprintte naar de tweede plek achter Lotte Kopecky, haar ploeggenote bij SD Worx.

"Zij durft het niet aan", lachte Vollering nog in startplaats Balloch. 154 slopende kilometers later was het enige goud dat telde voor de 27-jarige Belgische.

En eentje waar ze vroeger niet eens over durfde te dromen: "Ik droomde ervan om mee te koersen, competitief te zijn. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik zo goed zou worden."

Tevreden was Kopecky zeker. Na tweemaal goud op de baan - afvalkoers en puntenkoers - pakte zij haar derde wereldtitel bij de WK in Glasgow. Na vijftig jaar zonder wereldkampioene op de weg een historische voor wielerland België.

"We wisten dat we tegen elkaar gingen uitkomen", zei Kopecky. "Helemaal niet leuk, maar het hoort erbij. We zijn heel goede vrienden en ploegmaten. En ik denk dat we allebei tevreden zijn met dit resultaat."

Met speldenprikjes, demarrages en kopwerk voor Vollering liet Van Vleuten zich gelden. "Als ze geen pech had gekregen, hadden we samen nog wat kunnen doen", baalde Vollering.

"Ik had een lekke band, en daarvoor had ik ook al twee keer moeten stoppen", zei Van Vleuten, die snel de knop omzette. "De finale was vol in gang, dus ik kwam niet meer terug. Ik moest het maar accepteren en genieten van mijn laatste WK."

Bijna drie minuten achter Kopecky en Vollering kwam Annemiek van Vleuten uitgebreid zwaaiend naar het publiek over de streep. De 40-jarige renster is bezig aan haar afscheidstournee. Als uittredend wereldkampioene kleurde zij mede de finale, maar werd ze na materiaalpech achtste.

"Ik denk dat we allebei tevreden zijn met dit resultaat", zei Kopecky met de medaille om haar nek. De Belgische gunt haar ploeggenote alle succes in de toekomst: "Ik denk dat Demi haar kans echt nog wel krijgt." Vollering kan haast niet wachten: "Nu blij met zilver. Hopelijk volgend jaar meer."

Van Vleuten moest putten uit de lessen van haar lange profcarrière. "Doodzonde dat ik lek rij. Daar kan je heel lang over chagrijnen. Maar iets wat je niet onder controle hebt, kan je maar beter accepteren. Daar ben ik heel goed in geworden."

Ze reed op haar laatste WK beter dan ze had verwacht en dat maakte Van Vleuten trots: "Trots dat ik m'n werk in de finale heb kunnen doen voor Demi. Heb veel op kop kunnen rijden, aan kunnen gaan waar het nodig was. Daar had ik best lol in. Zo kan ik ook trots het WK verlaten."

Helemaal klaar is de Movistar-renster nog niet. Er volgt nog een najaarsprogramma met in september de Simac Ladies Tour als afsluiter in eigen land: "Nog lekker dat nummer opspelden en spelen met m'n ploeg."