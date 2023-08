Chelsea en Liverpool in evenwicht, ongelukkig basisdebuut Van de Ven bij Spurs

De strijd tussen Chelsea en Liverpool is onbeslist geëindigd. Het topaffiche in de eerste speelronde van de Premier League was vooral in de eerste helft vermakelijk. Daarin vielen ook de enige twee doelpunten: 1-1. Eerder vandaag beleefde Micky van de Ven een ietwat onfortuinlijk basisdebuut bij Tottenham Hotspur. Zowel Chelsea als Liverpool raakte afgelopen zomer sterkhouders kwijt. De Londenaren zagen Kai Havertz, Mason Mount en Mateo Kovacic vertrekken, terwijl bij Liverpool Fabinho, James Milner en aanvoerder Jordan Henderson afzwaaiden. Virgil van Dijk is dit seizoen aanvoerder bij The Reds, waar Cody Gakpo vandaag op het middenveld begon. Voor hem zag hij dat het duo Mohammed Salah/Luis Diaz verantwoordelijk was voor de openingsgoal. Een schitterende pass van de Egyptenaar werd bekroond tot doelpunt door Diaz.

Luis Diaz viert openingstreffer - ANP

Een verdiende voorsprong. Even daarvoor raakte Salah al de lat. Na een half uur spelen leek Liverpool zelfs op een 2-0 voorsprong te komen. Salah werd knap weggestoken, liep richting het Chelsea-doel en liet doelman Robert Sánchez kansloos met een lobje. Maar na een check van de VAR bleek de doelpuntenmaker nipt buitenspel te staan. Chelsea ontsnapte, maar kwam daarna beter in zijn spel. Na een aantal gevaarlijke momenten voor het doel van Alisson Becker, was het tien minuten voor rust raak. Een afgeslagen corner werd via een kopbal van Ben Chilwell teruggebracht en binnen gewerkt door nieuweling Axel Disasi. De centrale verdediger kwam deze zomer over van AS Monaco. Vlak daarna leek Chelsea, net als Liverpool even daarvoor, het tweede doelpunt te maken. Aangever Chilwell was nu verantwoordelijk voor het doelpunt. Maar de opkomende vleugelverdediger bleek na een check van de VAR ook buitenspel te staan. Na rust gebeurde er beduidend minder in London. Van Dijk was met een afstandsschot, dat maar net over de kruising scheerde, dicht bij de voorsprong. Na amper een uur dook opnieuw Chilwell op voor het doel van Liverpool, maar zijn poging werd gepareerd. Grote kansen vielen er daarna niet meer te noteren. Ongelukkig basisdebuut Van de Ven bij Spurs Bij Tottenham Hotspur kreeg Van de Ven, die deze week VfL Wolfsburg verruilde voor Spurs, direct een basisplaats in de defensie. De Londenaren, die spits Harry Kane deze week voor honderd miljoen euro zagen vertrekken naar Bayern München, gingen op bezoek bij Brentford FC. Mark Flekken stond bij de thuisploeg onder de lat.

Micky van de Ven baalt van tegentreffer - ANP