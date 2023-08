Afghaanse Abdul vluchtte voor Taliban en heeft nu hier een nieuw leven

Samen met meer dan een miljoen andere Afghanen vluchtte Wali zijn land uit toen de Taliban de macht overnamen, nu bijna twee jaar geleden. Beelden van wanhopige Afghanen die het vliegveld van Kabul bestormden in de hoop met de laatste internationale vluchten het land uit te komen gingen de wereld over.

"Welkom in ons huis", roept Abdul Wali enthousiast vanuit de deuropening. Zijn drie jonge dochters springen rond in de woonkamer. In de keuken van de gezinswoning in Steenwijk staat ook zijn vrouw Zarmina, met hun zoontje van 1,5 jaar oud.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland hebben veel van de Afghanen die in deze periode naar Nederland zijn gekomen inmiddels een huis gekregen. Doordat ze gemiddeld hoogopgeleid zijn, Engels spreken en vaak hulp krijgen van Afghanen die rond de jaren 90 al naar Nederland kwamen, weten ze vaak snel een bestaan op te bouwen.

Wali heeft veel contact met andere Afghanen in verschillende steden. "Veel van hen zijn blij dat ze niet meer in gevaar zijn en nu in Nederland naar school kunnen."

Uit Afghanistan

De eerste keer dat we contact hebben met Abdul Wali is een paar dagen voor de val van Kabul in augustus 2021. Via Skype vertelt hij aan de NOS hoe hij ondergedoken zit in de hoofdstad van Uruzgan, Tarin Kowt. Dagelijks ontvangt hij bedreigingen via brieven, telefoontjes en sms'jes van een afzender die zich het 'Islamitisch Emiraat' noemt. "Geef je over, anders gaan we achter je hele familie aan", staat er. Wali is een doelwit van de Taliban, omdat hij voor verschillende internationale hulporganisaties heeft gewerkt. Daarbij was zijn vader een districtshoofd uit Uruzgan dat nauw samenwerkte met de Nederlandse troepen daar.

Veel sneller dan buitenlandse analisten hadden verwacht, nemen Taliban-strijders stad na stad in het zuiden van het land in. Wali, zijn vrouw en drie dochters kunnen geen kant op. Tijdens het Skype-gesprek is de angst van zijn gezicht te lezen.

De volgende keer dat we Wali spreken blijkt het hem toch gelukt om Kabul te bereiken. Maar daar loopt het gezin vast. Meermaals proberen ze met de Nederlandse evacuatievluchten mee te komen. Ze staan op de lijst, maar worden twee keer geweigerd. Een nieuwe poging is op dat moment te zwaar voor de nog jonge dochters en zijn zwangere vrouw. Alle hoop is dan weg. Totdat later, via een complexe vluchtroute, Wali en zijn gezin met hulp vanuit Nederland en Amerika hun land alsnog kunnen verlaten.