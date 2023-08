Gevangen Ecuadoraanse bendeleider overgeplaatst door duizenden militairen

In Ecuador is de leider van bende Los Choneros, die de onlangs vermoorde presidentskandidaat zou hebben bedreigd, overgeplaatst binnen de gevangenis. Zo'n 4000 militairen en agenten werden ingezet om Adolfo Macías naar een zwaarbeveiligde afdeling te brengen, melden de autoriteiten.

Macías, alias Fito, is veroordeeld tot 34 jaar cel wegens drugshandel, moord en georganiseerde misdaad. De bendebaas is nu overgeplaatst naar een speciale afdeling voor 150 personen binnen megagevangenis Litoral in de stad Guayaquil.

Bij de militaire operatie binnen de beruchte gevangenis werden wapens, munitie en explosieven in beslag genomen. De overplaatsing was nodig "voor de veiligheid van burgers en gedetineerden", zegt de Ecuadoraanse president Guillermo Lasso op sociale media.

Het is onduidelijk in hoeverre de actie in verband staat met de liquidatie van Fernando Villavicencio. De 59-jarige presidentskandidaat werd enkele dagen geleden doodgeschoten na een toespraak. Voormalig journalist Villavicencio was naar eigen zeggen bedreigd door Los Choneros en andere criminele bendes.

Groep Colombianen opgepakt

Zes Colombianen worden vastgehouden in verband met de moord. Een zevende werd gedood in een vuurgevecht met de politie. Het is niet bekendgemaakt waar de mannen precies van worden verdacht. Justitie heeft ook niets gezegd over wat het motief was voor de liquidatie.

Villavicencio stond bekend als bestrijder van corruptie en criminaliteit, in een land dat gebukt gaat onder de georganiseerde misdaad. "Laat de drugsbazen maar komen. Laat de huurmoordenaars maar komen", heeft hij volgens AP gezegd op een toespraak in stad Chone, de thuisplaats van Los Choneros.

Los Choneros is een van de invloedrijkste bendes van het land. Nieuwsuur legt in deze video uit wat de verhoudingen zijn tussen deze bendes en hoe ze te werk gaan: