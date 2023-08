Almere City maakt eerste doelpunt in eredivisie, maar Twente wint overtuigend

Almere City FC heeft in de eerste eredivisiewedstrijd in Flevoland niet kunnen stunten tegen FC Twente. In de eerste helft hield de thuisploeg stand, maar in de tweede helft sloegen de betere Tukkers toe. De fraaie eerste Almeerse eredivisiegoal van Danny Post was slechts goed voor de geschiedenisboeken: 1-4. De historische promotie naar de eredivisie in juni staat bij de fans nog op het netvlies gebrand. In Almere geen hip ontwerp van het nieuwe thuisshirt. Geen verstoring van de lijn van geluk. De club hield vast aan het tenue waarmee vorig seizoen historische promotie werd afgedwongen. Er staan alleen nieuwe sponsornamen op het shirt met rode en zwarte driehoeken, gebaseerd op het wapen van de stad Almere. Aan het team werd vers bloed toegevoegd en dat moest ook wel voor een serieuze kans op handhaving op het hoogste niveau.

Trainer Alex Pastoor gunde nieuwelingen Sherel Floranus, Peer Koopmeiners en de Franse spits Thomas Robinet een startplek. Van de selectie van vorig jaar stonden er acht spelers in de basis. Eerste kans voor Limbombe In het uitverkochte Yanmar-stadion zagen zo'n 4.000 fans de thuisclub goed van start gaan met een energieke Anthony Limbombe op de linkerflank. De Belg miste vroeg in de wedstrijd een goede kans. Oog-in-oog met doelman Lars Unnerstall schoot hij in het zijnet.

Na een kort Almeers openingsoffensief nam Twente het heft in handen en zorgde Sem Steijn, met zijn vader en Ajax-trainer Maurice Steijn, op de tribune voor het eerste gevaar. Almere-doelman Nordin Bakker redde twee keer op schoten van de aanvallende middenvelder. Ook Michel Vlap en Daan Rots lieten kansen liggen en zo bleef de eerste helft doelpuntloos. Pröpper breekt de ban Met Ricky van Wolfswinkel als vervanger van de niet geheel fitte Steijn ging Twente in de tweede helft op jacht naar meer en kopte Robin Pröpper raak na een korte corner. Hamdi Akujobi voorkwam met een knappe sliding een goal van Vlap, maar was te laat toen Manfred Ugalde diezelfde Vlap een niet te missen kans bood: 0-2. Invaller Danny Post zorgde voor een korte Almeerse opleving door via binnenkant paal fraai de eerste eredivisiegoal van Almere City FC in te schieten.