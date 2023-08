Kopecky wereldkampioene op de weg, Vollering sprint met kramp naar zilver

Kopecky kwam solo over de streep en is de eerste wereldkampioene uit België sinds 1973.

Lotte Kopecky is in Glasgow wereldkampioene op de weg geworden. De Belgische renster toonde zich de allersterkste op het lokale circuit, waar Demi Vollering haar tot kramp aan toe probeerde te volgen en uittredend wereldkampioen Annemiek van Vleuten materiaalpech kreeg.

Vanaf de start in het plaatsje Balloch, aan de oevers van Loch Lomond, reden de rensters in hun nationale kleuren 60 kilometer naar het parcours in Glasgow. Onderweg werd Crow Road beklommen, een pukkel van 5,6 kilometer à 4% gemiddeld.

In de lokale ronde lagen 48 bochten en 7 oplopende stroken. Het draaien en keren in Glasgow was nog niet begonnen of de achterdeur van het peloton stond wagenwijd open. Stuk voor stuk moesten rensters lossen. Vooraan plaatste de Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow de eerste van vele aanvallen, maar zij kwam niet ver.

Elise Chabbey deed het beter. De Zwitserse, voormalig olympisch kanoslalomster, trok ook in haar eentje ten aanval. Groot werd de voorsprong van Chabbey niet, maar zo bleef ze wel mooi uit de chaos van het uitgedunde peloton.

Nederland was in de achtervolgende groep lang goed vertegenwoordigd. Voor sprinter Lorena Wiebes ging het al vlot te hard. Zij moest lossen en stapte af. Na veel kopwerk in de aanloop loste ook Loes Adegeest.

Controle Kopecky

Ook Shirin van Anrooij en Riejanne Markus zaten goed mee. Markus was één van de rensters die de aansluiting zochten bij de eenzame vluchter Chabbey. Kopecky reageerde en reed met onder meer Persico, Lippert en Agnieszka Skalniak achter Markus aan. Vollering miste de slag, en mocht de Britsen dankbaar zijn dat het gat werd dichtgereden.

Voor de Belgische kopvrouw Kopecky hield het daar niet op. Zij liet zich vrijwel constant vooraan zien en hield controle over de koers. De voorsprong van Chabbey liep intussen wel uit naar anderhalve minuut.