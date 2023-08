Olympische droom basketballers lijkt nu al voorbij na nederlaag tegen Zweden

Daar liggen de tickets voor de Olympische Spelen in Parijs pas klaar.

In de groepsfase stuit Nederland ook nog op België en Kroatië. De beste twee landen plaatsen zich voor de halve finales. Alleen de winnaar van het toernooi verzekert zich van deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi.

De Nederlandse basketballers hebben zichzelf een slechte dienst bewezen bij het pre-olympisch kwalificatietoernooi in Istanbul. In de eerste groepswedstrijd tegen het op papier zwakkere Zweden verloor het na verlenging met 90-89.

Opmars

Vorig jaar was Nederland voor het eerst sinds 2015 en voor de tweede keer sinds 1991 present op het EK. Zonder de afgezwaaide Worthy de Jong, die zich tegenwoordig richt op het 3x3-basketbal en met een nieuwe bondscoach, de Israeliër Arik Shivek, hoopt Nederland de opmars voort te zetten.

De potentie is er ook: met bijvoorbeeld Keye van der Vuurst de Vries, Yannick Franke en Matt Haarms (die alle drie komend seizoen op het Spaanse hoogste niveau uitkomen) en David N'Guessan en Jesse Edwards (die beiden in de Amerikaanse college-competitie aan de weg timmeren richting NBA) is er genoeg talent beschikbaar.