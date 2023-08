Uitstekend AZ ziet Van Bommel (19) excelleren bij eredivisiedebuut

En Van Bommel stelde zijn coach niet teleur door bij de 1-0 in de vierde minuut een belangrijke rol te spelen. Hij jaagde zijn tegenstander op, onder toeziend oog van vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk op de tribune, en gaf daarna de bal op een presenteerblaadje aan Jordy Clasie.

"Hij heeft een prima voorbereiding gedraaid en is een intelligente speler. Hij moet nu nog meer inhoud zien te krijgen en alles zien uit te voeren op een hogere snelheid", verklaarde AZ-trainer Pascal Jansen vooraf bij ESPN het opstellen van de 19-jarige Van Bommel.

De deze zomer van MVV overgekomen zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel verving als linkeraanvaller de geschorste Jesper Karlsson en ook de geblesseerde Myron van Brederode was afgehaakt.

AZ is het eredivisieseizoen uitstekend begonnen met een 5-1 thuiszege op Go Ahead Eagles. Bij de Alkmaarders vestigde onder anderen Ruben van Bommel de aandacht op zich door bij zijn eredivisiedebuut een goal en assist voor zijn rekening te nemen.

AZ speelde een goede eerste helft en had nauwelijks wat te duchten van Go Ahead. Na een kwartier stond het al 2-0 voor de thuisploeg toen Vangelis Pavlidis uit een corner van Yukinari Sugawara de bal onberispelijk in de benedenhoek van het doel kopte.

Go Ahead begon het voorbije eredivisieseizoen met vijf nederlagen, maar eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke elfde plaats. De club had in de laatste speelronde zelfs nog kans op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

Van Bommel scoort

De bezoekers uit Deventer kregen na 51 minuten een nieuwe tik te verwerken toen Van Bommel zijn eredivisiedebuut na een assist ook met een doelpunt bekroonde.

De AZ-jongeling schatte een fraaie voorzet van Pavlidis, die eerder bij de bal was dan de uitkomen doelman Jeffrey de Lange, goed in en kopte de bal vervolgens in het lege doel, tot enthousiasme van de familie en vrienden van Van Bommel op de tribune. Zoals wel vaker vertoond toen Van Bommel nog bij MVV speelde: vader Mark bleef ondanks de euforie rustig met een glimlach op zijn stoel zitten.