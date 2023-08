Tiental Feyenoord loopt door gelijkspel tegen Fortuna Sittard meteen averij op: 0-0

Regerend landskampioen Feyenoord heeft bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen direct puntenverlies geleden. Fortuna Sittard hield de thuisploeg, ruim een uur met tien man na rood voor Bart Nieuwkoop, op 0-0. Vorig jaar werd het 1-1 in De Kuip. Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV van ruim een week eerder (0-1) was het voor de Rotterdammers zaak om deze zondag de competitie vlekkeloos te beginnen. Feyenoord verloor de afgelopen maanden onder anderen aanvoerder Orkun Kökcü (Benfica), Danilo (Rangers FC) en de gehuurde Sebastian Szymanski en Oussami Idrissi. Een transfer van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig ketste op het laatste moment af.

Lutsharel Geertruida - Pro Shots

Hij stond zondagmiddag in de basis, geflankeerd door onder meer nieuwelingen Ramiz Zerrouki (FC Twente), Calvin Stengs (OGC Nice) en de deze week aangetrokken rechtsback Nieuwkoop (Union St. Gillis). Laatstgenoemde eiste in de eerste helft in De Kuip de meeste aandacht op. Eerst in positieve zin, met veel diepgang aan de rechterkant. Een van zijn voorzetten belandde op het hoofd van de bedrijvige Igor Paixão, die de bal maar net naast zag gaan. Na 24 minuten in negatieve zin, want Nieuwkoop maakte ver op de helft van Fortuna Sittard een overtreding op Iñígo Córdoba. De beelden lieten zien dat Nieuwkoop met zijn rechtervoet de enkel van Córdoba hard raakte. Scheidsrechter Rob Dieperink gaf aanvankelijk geel, maar herriep op aanraden van de VAR zijn beslissing: rood.

Bart Nieuwkoop - Pro Shots

Feyenoord moest met tien man verder en trainer Arne Slot wachtte niet tot de rust om aanpassingen door te voeren. Hij haalde Zerrouki naar de kant en bracht centrale verdediger Thomas Beelen, van PEC Zwolle overgenomen, in de ploeg. Geertruida verhuisde naar de rechtsbackpositie en Mats Wieffer ging van '8' naar '6'. Fortuna Sittard kreeg met een man meer kansen, vooral vlak voor en vlak na rust. Paul Gladon stuitte na het opzijzetten van Quilindschy Hartman op doelman Justin Bijlow en Tijjani Noslin vond eveneens Bijlow op zijn weg. Aan de andere kant zeilde een gekruld schot van Paixão maar net naast. Ook in de tweede helft was er sprake van opwinding, met name na ruim een uur spelen. Santiago Giménez ging op randje zestien over het been van Fortuna-verdediger Rodrigo Guth en Dieperink wees resoluut naar de stip.

Santiago Giménez in actie - Pro Shots