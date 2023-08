Krakers bezetten vijf jarendertigwoningen in Utrecht

Krakers hebben vanmiddag vijf panden aan de Croeselaan in Utrecht bezet. Het gaat volgens de krakers om sloopwoningen waar vanaf juli tijdelijk bewoners in gehuisvest zouden worden. Omdat dat niet gebeurd is, hebben krakers nu hun intrek genomen in de huizen.

De politie was vanaf 13.00 uur aanwezig in de Croeselaan, vlak bij de Jaarbeurs. Volgens een woordvoerder van de politie ging bij de actie een inbraakalarm af en kwamen agenten daarom ter plaatse. Een deel van de omgeving werd afgezet. Rond 15.00 uur vertrokken de agenten weer. Gemeente, politie en justitie zien nu geen reden om tot ontruiming over te gaan.

De eigenaar van de panden wil aangifte doen. Die zal daarna door het Openbaar Ministerie worden beoordeeld, zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht.

100 woningen gesloopt

De kraakactie vond plaats tijdens een geplande demonstratie tegen het woonbeleid in de stad. De krakers noemen het slopen van sociale huurwoningen in de huidige wooncrisis "van de zotte". Op spandoeken staat onder meer 'Red de sociale huur'.

In een verklaring stellen de krakers vooral boos te zijn op de lokale fractie van GroenLinks, die de doorslaggevende stem had bij het raadsbesluit over de sloop van de oude woningen. "Dit gebeurde nog geen week nadat zij een woonprotest hebben ondersteund. Dit is uiterst hypocriet", aldus de demonstranten.

De jarendertigwoningen aan de Croeselaan moeten onder meer plaatsmaken voor een park dat het hart van een nieuwbouwwijk moet worden, schrijft de omroep. Voor de komst van die wijk moeten zo'n honderd oude woningen worden gesloopt.

Eind 2021 hebben actievoerders ook al een pand aan de Croeselaan gekraakt. Dat gebeurde toen ook tijdens een grote protestmars tegen de woningnood in de stad.