Moeder Nicky Verstappen richt zich tot Jos B.: 'Voor ons ben jij de dader'

"Jij bent de dader, daar is voor ons geen twijfel aan", zei moeder Berthie Verstappen rechtstreeks tegen B. "De straf is aan de rechters, maar voor ons zal het nooit genoeg zijn. Nooit heb je maar iets van medeleven laten blijken."

Normaal gesproken doet familie dat vanuit de zaal, naast of achter de verdachte. Maar de rechter gaf gehoor aan het verzoek van de familie om B. recht in de ogen te kunnen kijken. Ze mochten plaatsnemen naast de officier van justitie.

Berthie Verstappen vertelt dat ze een goed leven hadden, maar in 1998 veranderde dat opeens in een nachtmerrie. "Het leven van onze Nick werd afgenomen. De jeugd van Femke is hiermee ook verloren gegaan. Het is een wond die niet meer dicht gaat."

"Op al onze vragen moet jij ons antwoord geven B., dat ben je aan ons verplicht", zei Femke tegen de verdachte. "Zolang jij in de rechtbank niet wilt uitleggen hoe je dna op de kleding van Nicky komt, ben jij voor ons de moordenaar. Jij hebt ons Nicky afgenomen. Voor mij ben jij geen mens maar een monster."

Te lang gezwegen

Jos B. keek de familie aan en reageerde ook op hun verklaringen. "Als mijn broertje me was ontnomen, had ik ook zo'n speech gehouden", zei hij tegen Femke. "Maar helaas heb ik geen antwoord op de vragen."

Wel betuigde hij spijt voor het feit dat hij 22 jaar lang heeft gezwegen. "Ik had eerder moeten verklaren. Dat had ik in 1998 kunnen doen, in 2001, of bij mijn aanhouding twee jaar geleden. Het is gewoon te laat", zei hij.

Volgens zijn advocaat, Gerald Roethof, was B. geëmotioneerd tijdens de zitting. "Maar mijn verklaring is niet wat ze willen horen", zei B. tegen de rechter. "Hun wens is niet mijn waarheid."