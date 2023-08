Gouden medaille voor De Groot en Spaargaren op EK rolstoeltennis in Rotterdam

Diede de Groot heeft in Rotterdam haar favorietenstatus bij de Europese kampioenschappen voor parasporten waargemaakt. In de finale van het rolstoeltennis versloeg de Nederlandse nummer één van de wereld landgenote Aniek van Koot met 6-3, 6-1.

De Groot, vorige week ook al winnaar van de British Open, had het alleen in de eerste set even lastig. Bij een 3-3 stand brak ze door de service van Van Koot om vervolgens door te stomen naar de setwinst: 6-3. Het verzet van Van Koot was gebroken en in de tweede set wist zij nog maar één game binnen te slepen.

De Groot en Van Koot maken later op zondag als koppel hun opwachting in de dubbelfinale. Tegenstander is dan Groot-Brittannië.

Spaargaren wint bij de mannen

Bij de mannen ging de titel naar Ruben Spaargaren. De nummer zes van de wereld versloeg Martín de la Puente, de mondiale nummer vier, in de finale: 7-5, 5-7, 6-4.

Spaargaren staat met Maikel Scheffers ook in de finale van het dubbelspel. Ze treffen daarin een Frans koppel.